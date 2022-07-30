Hakiki bal nasıl anlaşılır, faydaları nelerdir? | Gerçek ve sahte bal nasıl anlaşılır?

Dünya genelinde önemli bir gıda maddesi olan bal, hem sağlık açısından hem de ticari amaçlı önemli bir konuma sahiptir. Bildiğiniz üzere Türkiye’de, coğrafyamızın imkanlar sağladığı tarımsal bölgelerde yaygın bir şekilde bal üretimleri yapılmaktadır. Bu noktada fazla üretici olmasından kaynaklı yüksek karlılık getirisini de hesaba katarak düşündüğümüzde pek çok alternatif ürünlerle karşılaşmamız mümkün. Peki bu noktada ne yapmalıyız? Bu yazımızda sizlere hakiki bal nasıl anlaşılır konusunda gerekli bilgileri paylaşacağız.

Doğal bir besin maddesi olan bal, arılar tarafından çiçeklerin en değerli özlerinin toplanması ile elde ediliyor. Bu nedenle gerçek ballar, arıların seçici ve özenli çalışmaları sayesinde tamamen faydalı içeriklerden oluşuyor. Dolayısıyla orijinal balın doğasında herhangi bir zararlı madde bulunmuyor.

4 Farklı Yöntemle Hakiki Bal Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle bal üretimi noktasında kesinlikle Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı tarafından onaylı arıcılık yapan çiftçiler olması gerekmektedir. Bu ürünlerin test aşamalarından geçerek satışa sunulmuş olması son derece önemlidir. Bu sayede endişe sahibi olan tüketiciler çok daha güvenli bir şekilde ürün satın alabileceklerdir. Çünkü ülkemizde yoğun olarak bal üretimi yapıldığı için tüketiciler, katkısız ve sağlıklı aynı zamanda gerçek fiyat karşılığında bal tüketimi talep etmektedir.

Ev ortamında pratik yöntemler sayesinde hakiki bal nasıl anlaşılır sorusunu çözmek elbette mümkün. Diyelim ki herhangi bir yerden güvenerek satın aldınız veya internet üzerinden sipariş ettiniz. Yine de hakiki bal olup olmadığını ayırt edebileceğiniz püf noktalar bulunmaktadır. Onlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Koku

Hakiki bir balın kesinlikle kendine has esanslı bir kokusu vardır. Kullanım sırasında tüketirken bu koku mutlaka hissedilmelidir.

Glikoz

Diğer bir yöntemimiz glikoz. İçeriğinde bulundurduğu glikoz sayesinde diğer bal çeşitlerinden farklı olarak koyu bir kıvam olmaktadır. Yaklaşık olarak %15 gibi bir su bulundurduğundan dolayı belli başlı mineraller ile birlikte daha özel bir tada sahip olmasının yanı sıra kendine has bir aroma içermektedir.

Tat

Piyasada satılmakta olan pek çok glikozlu balı birbirinden ayırt edebilmenin en belirgin özelliği ise kesinlikle tadıdır. Birçoğunun hakiki baldan daha tatlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gerçek bir bal tüketilirken farklı bir rayiha verir ve çok fazla tatlılık hissettirmez.

Renk

Bu konuda değişkenlikler olabilir. Bunun nedeni ise hakiki bal yalnızca şeffaf ve parlak bir renge sahip değildir. Bazen ceviz kabuğu renginde hatta grimsi tonlarında bile olabilir. Glikoz ile üretilen ballarda şeffaf cam gibi bir renk olabilir. Hakiki bir bal, çiçek renklerine benzer bir görüntüye sahiptir.

Diğer Yöntemlerle Nasıl Anlaşılır?

Katkısız bal nasıl anlaşılır konusunda yine benzer pratik yöntemlerden bahsetmek istiyoruz…

Aynı şekilde bulunduğunuz ev içerisinde basit ve pratik yöntemlerle bu konudaki aklınıza takılan soru işaretlerini giderebilirsiniz.

Isı ve sıcaklık

Bu yöntemi uygulayabilmeniz için yapmanız gereken şey çok basit. Bir yemek kaşığına balı dökerek ateşe gösterdiğiniz takdirde 2 sonuç elde edeceksiniz. Eğer gerçek bir bala sahipseniz akıcı özelliği sayesinde hem dayanıklı hem de akışkan bir özellik gösterecektir. Glikoz ile üretilmiş sahte bir bal ise bu durumda hızlı bir yanma göstererek kısa bir süre içerisinde kömürleşecektir. Hakiki balın ısıya bağlı olarak göstereceği reaksiyonlar arasında öncelikle şekerleme yapmaması gerekiyor. Peki, hakiki bal donar mı? Donmaması ve kristalleşmemesi son derece önemlidir. Tam tersi durumlarda ise zaten orijinal olup olmadığını ortaya çıkaracaktır.

Ağırlık

Bu yöntem sayesinde de kolaylıkla ayırt edebilmeniz mümkün. Hakiki bal sahte ballara göre ağırdır. Bunu basit bir şekilde test edebiliriz; aynı iki adet kabın içerisine iki farklı bal türünü koyduğunuzda gerçek bal katkılı bir bala göre mutlaka daha ağır gelecektir.

Kağıt testi

Farklı bir yöntem olan bu test sayesinde de kolayca ayırt edebilirsiniz. Elinizde bulunan baldan bir miktar kağıt vb. cisimlerin üzerinde döktüğünüzde eğer gerçek bir bala sahipseniz kağıt üzerinde yoğunluğunu mutlaka koruyacaktır. Ancak katkı maddesi içeren sahte bir bal bu durumda kağıt tarafından emilerek gerçek olmadığını açığa çıkaracaktır.

Su

Son derece basit olan son yöntemimiz ise su. Belli bir miktar suyun içerisine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar bal koyulup karıştırıldığında eriyip erimediğine bakılır. Eğer bir süre sonra suyun içerisinde erimeye başlıyorsa bu noktada balın su içerdiği anlaşılır. Su testi konusunda katkısız bal nasıl anlaşılır sorusuna cevap bulabilmemiz için ise suyun içerisinde kesinlikle erimeden durabilmesidir.

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