Hakikaten şaşırmadık Mert Hakan Yandaş! Bomba açıklama...

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, merak edilen birçok konuya dair açıklamalar yaptı. Yandaş'ın özellikle son anda iptal olan yurt dışı transferi ve Galatasaray maçında çok konuşulan yuvarlanma anına dair sözleri dikkat çekiciydi.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Sivasspor'dan ayrıldığı zaman hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den teklif alan Yandaş, tercihini sarı lacivertlilerden yana kullanmıştı. Geçen sezon Galatasaray ile oynanan maçta gözler Yandaş'ın üstündeydi.

Bir pozisyonda kendisine faul yapılan Yandaş, sonrasında uzun süre konuşulacak ve hatta alay konusu olacak şekilde saniyelerce yerde yuvarlanmıştı. Tecrübeli oyuncu o pozisyona açıklık getirdi.

Yandaş, şunları söyledi:

Transfer sürecim biraz sancılıydı. O günden beri Mert Hakan yere düşse de bir şeyler yapsak diye bekleyen bir sürü insan vardı. Derbideki olaya gelirsek; o gün abarttığımı düşünüyorum kesinlikle. Pozisyonu izledikten sonra yaptığımın yanlış olduğunu düşündüm.

Ama pozisyon anlattıkları gibi değil çok sert bir pozisyondu. Yine de yaptığım doğru değildi, bunun özeleştirisini yapabilecek biriyim ama ülkemizde neler oldu bu kadar abartılmadı. Önemsemiyorum diyemem tabii ki bunları, örnek davranışlar yapmak zorundayız.

Genç kardeşlerimiz de bizi izliyor ancak her zaman olabilecek şeylerin söz konusu Mert Hakan olunca abartıldığını söyleyebilirim.