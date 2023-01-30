Hakemlerden dem vuran Ali Koç bu duruma ne diyecek? Lale Orta hesaplarını kapattı...

Her platformda hakemlerden şikayetçi olan Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lale Orta'nın Fenerbahçe Üniversitesi danışman kurulunda olması ve MHK başına geçmesi sonrası neler diyeceği büyük merak konusu...

Sabri Çelik'in istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Lale Orta getirildi. Orta, göreve gelmesinin resmiyet kazanmasının ardından çarpıcı bir hamle yaptı.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Lale Orta, TFF tarafından göreve getirildiğinin açıklanmasının ardından Twitter hesabını kapattı. Haber7'ye göre; orta, sosyal medyada Fenerbahçe'yi destekleyen bazı hesapların paylaşımlarını beğenmesi nedeniyle Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekmişti.

Lale Orta'nın sosyal medyadaki bazı paylaşımlarına tepki gösteren Galatasaray taraftarı, Orta'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü. Ayrıca Orta'nın Okan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu zaman Ali Koç ile bir arada bulunduğu eski fotoğraflar da sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı.

Bunun üzerine kendisine sosyal medyadan saldırıların arttığını gören Lale Orta, reaksiyon verdi. Orta, Twitter hesabını kapatarak sosyal medyadan gelen tepkilerin önüne geçti.

Lale Orta'nın Fenerbahçe üniversite danışma kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.