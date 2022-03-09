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Spor Hakemler bile dondu kaldı! Mete Kalkavan'dan olay hareket
Spor

Hakemler bile dondu kaldı! Mete Kalkavan'dan olay hareket

Hakem Mete Kalkavan, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde Süper Lig hakemleriyle yapılan toplantıyı terk etti. Kalkavan'ın, "Ben de yokum" diyerek Riva'dan ayrıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 15:45:00 -
Hakemler bile dondu kaldı! Mete Kalkavan'dan olay hareket

Tecrübeli hakem Mete Kalkavan, Riva'daki toplantıda fırtınalar estirdi. 13 hakeme düdük astırılması üzerine yapılan olağanüstü toplantı gerçekleşti.

"Ben yokum"

Hakemliği bıraktığı ifade edilen Mete Kalkavan'ın, sezonun geri kalanında görev yapmayacağı öğrenildi. Ünlü spor sunucusu Ersin Düzen, Riva'da yaşananları sosyal medyadan aktardı.

"Kimse destek olmamış"

Ersin Düzen yaptığı paylaşımda, "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda, sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek, Riva'dan ayrılmış… Bu duruşa karşılık, 1 tane hakem bile 'Ben de yokum' diyerek arkasından gitmemiş" ifadelerini kullandı.

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