ABD’nin Tennessee eyaletinde Cumhuriyetçi politikacı Jeremy Faison, liselerarası oynan bir basketbol maçında skandal bir olaya imza attı. Verilen karara sinirlenen Faison, hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı.

ABD’nin Tennessee eyaletinde liselerarası oynana bir basketbol maçında politikacı Jeremy Faison, yaptığı hareketle skandal bir olaya imza attı. Maç sırasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrası itiş kakış yaşandı. Hakemler tartışmaya sonlandırmak için hemen araya girdi.

HAKEME KIZDI SAHAYA İNDİ

Oğlu takımlardan birinde oynayan Tennessee Temsilciler Meclisi üyesi Faison, tartışmayı görünce koşarak o bölgeye doğru gitti. Bu sırada hakemlerden biri Faison ile burun buruna geldi. Hakemin sahadan çıkması söyleyince sinirlenen Faison, "Bana sahadan çıkmamı söyleyemezsin. Bu senin hatandı" dedi.

Politikacı daha sonra tepki göstermeye devam ettiği sırada hakemin pantolonunu indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Faison bu davranışın ardından salondan kovuldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Yaşananlar hakkında Twitter üzerinden hızla bir açıklama yapan Faison, hakemden özür diledi:

Yıllardır bir ebeveynin spor müsabakasında öfkesini kaybetmesinin ne kadar yanlış olduğunu düşünürdüm. Ne yazık ki bu gece aptalca davranıp bir hakeme sinirlendim. Mantıklı düşüncelerin önüne geçen duygular hiçbir zaman iyi olmuyor. Umarım hakemi bulup beni affetmesini isteyebilirim.

Kaynak: tgrthaber