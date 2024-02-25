  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hakeme yumruklu saldırı! Futbolcu gözaltına alındı
Yaşam

Hakeme yumruklu saldırı! Futbolcu gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 18:31:00 -

Sivas'ta oynanan amatör maçta kavga çıktı. Futbolcu hakeme yumrukla saldırdı.

İbrahim Yattara’nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Batuhan Bolat'a yumruklu saldırıda bulundu.

Sivas’ta oynanan Süper Amatör Ligi 1. Küme play-off mücadelesinde Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor ile İmranlıspor karşı karşıya geldi. İmranlıspor'un yeni transferi deneyimli futbolcu İbrahim Yattara, 68. dakikada oyuna girdi.

Maçın hakemi Batuhan Bolat, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor’un futbolcusu Emre Uyanık’a itiraz sonrası kırmızı kart gösterdi. Uyanık, kırmızı kart görmesinin ardından sinirlenerek orta hakeme yumruklu saldırıda bulundu. Maçın yardımcı hakemi de futbolculara saldırdı.

Polislerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Müsabaka ise hakemler tarafından tatil edildi. Hakeme saldıran futbolcu da gözaltına alındı.

Fenerbahçe'de deprem: O gelişme, Fenerbahçelileri isyan ettirecek! Şimdi ne yapacaksın İsmail Hocam!
Fenerbahçe'de deprem: O gelişme, Fenerbahçelileri isyan ettirecek! Şimdi ne yapacaksın İsmail Hocam!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'de deprem: O gelişme, Fenerbahçelileri isyan ettirecek! Şimdi ne yapacaksın İsmail Hocam!

Kasımpaşa maçında Yunus Emre Gedik krizi sonrası ne olacak! "VAR neyi gördü de çağırdı?"
Kasımpaşa maçında Yunus Emre Gedik krizi sonrası ne olacak! "VAR neyi gördü de çağırdı?"

Spor

Kasımpaşa maçında Yunus Emre Gedik krizi sonrası ne olacak! "VAR neyi gördü de çağırdı?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23