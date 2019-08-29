Hakem karar verdi: Memura 4+4 zam 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 maaş artışındaki tartışmalara Kamu Görevlileri Hakem Kurulu son noktayı koydu. Buna göre maaşlara 2020 için 4+4, 2021 için 3+3 artış yapılacak.

Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 maaş artışındaki tartışmalara son noktayı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu koydu. 1 Ağustos’ta başlayan 5. dönem kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde tarafların sundukları tekliflerde anlaşma sağlanamaması üzerine Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 11 hizmet kolu ve Memur-Sen adına geçtiğimiz Cuma günü Hakem Kurulu’na itiraz dilekçesi sunmuştu. Hükümetin önerisi kabul gördü Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet başkanlığında oluşturulan Hakem Kurulu, dün kararını açıkladı. Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3, zam yapılmasına karar verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu İşveren Heyeti adına son olarak 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni teklif açıklamıştı.

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