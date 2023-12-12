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Spor Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Seni öldüreceğim'
Spor

Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Seni öldüreceğim'

Yeniakit Publisher
2023-12-12 13:36:00 - 2023-12-12 13:39:05
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Seni öldüreceğim'

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı. Meler'in ifadesinde, saldırının detaylarına ve saldırganlar tarafından yapılan tehditlere yer verildi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şu ifadelere yer verdi:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum."

Olayın geçmişi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanından yumruklu saldırı!
Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanından yumruklu saldırı!

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