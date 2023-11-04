Hakem eşinin itirafları futbol dünyasını sarstı!

İzmir’de bir VAR hakeminin boşanma aşamasındaki eşinin iddiaları futbol dünyasında geniş yankı buldu. Aldatıldığını iddia eden eş VAR odasındaki görüntülerle oynandığını ileri sürdü.

İzmir bölgesi hakemi Hakan Ceylan'a, kendisini eski MHK Başkanı Prof. Dr. Lale Orta ile aldattığı gerekçesiyle boşanma ve tazminat davası açan eş Leyla Ceylan, Yeni Asır gazetesine konuştu. Eşinin mesajlaşmalarına şahit olduğunu belirten kızgın kadın, bazı hakemlerin FIFA'ya sahte sağlık raporu verdiğini, VAR odasındaki görüntülerle oynandığını ileri sürdü.

İşte aldatılan kadının iddiaları

• Hakan Ceylan ve iki arkadaşı, FIFA'ya geçmiş tarihli sağlık raporları verdi.

• VAR odasındaki görüntülerde oynama yapılıp keyfe keder yayınlandı.

• VAR odası görüntülerini Lale Orta'ya Hakan Ceylan verdi.

• Ali Koç'un ‘İzmir Grubu' söylemi doğru. Yayıncı kuruluştaki görüntülere müdahale ediyorlar.

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• İki gazeteci aracılığıyla istedikleri haberleri yaptırıyorlar.

Yan hakem, mesleği bıraktı!

Türkiye bu iddialarla büyük şok yaşarken, bir istifa haberi de gündemi değiştirdi. 27 yıllık hakemlik hayatını sonlandırdığını açıklayan yan hakem Kemal Yılmaz, şöyle dedi:

• Fenerbahçe-Hatayspor maçında orta hakeme bir penaltı uyarısında bulundum.

• Hem yorumlar hem de gözlemci notu kararımı destekler niteliktedir.

• Buna rağmen bu hafta atamam gerçekleşmemiştir. Bu; haksızlık, hakem atama kriterlerine aykırılık, hakemlerin özgür ve tarafsız karar verme süreçlerini engellemedir.

• Bu yüzden hakemliği bırakıyorum.

9. haftada Fenerbahçe’nin Hatayspor’u 4-2 yendiği maçın 27. dakikasında kıdemsiz yan hakem Kemal Yılmaz sarı-lacivertliler lehine penaltı verilmesi adına uyardığı orta hakem Volkan Bayarslan beyaz noktayı göstermişti. Ancak penaltı kararı, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Yılmaz, o maçtan bu yana maç alamıyordu.(Ekonomim)