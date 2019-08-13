Hakaret içerikli tezahürat dahi cezalandırılacak! İşte 6222 sayılı Kanun'un ayrıntıları

Taha Emre Özdemir Ankara

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Cuma günü oynanacak Y. Denizlispor-Galatasaray maçı ile başlıyor. Kıran kırana mücadelelerin yapılacağı yeni sezonda 6222 Sayılı Kanun'un uygulamada ne gibi sonuçlar oluşturacağı da merakla bekleniyor.

Muhalefetin itirazlarına rağmen geçtiğimiz Temmuz ayında yasalaşan teklifte; eski Spor Bakanları’ndan Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak ile birlikte AK Partili 50 milletvekilinin imzası bulunuyor. Yasalaşan öneriye göre futbol holiganları olarak tabir edilen şiddet yanlısı taraftarlar hakkında çok daha ağır cezalar uygulanacak.

Yeni düzenleme ile spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratlar dahi suç sayılacakken, stadlara girişte biyometrik kimlik doğrulaması uygulanacak. AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifte 'şiddet suçu işleyenlere' hapis cezalarından para cezasına kadar çok daha ciddi işlemler uygulanacak.

Müsabakaların oynanacağı stadyumlara ayakta seyirci kabul edilmemesini de öngören 6222 Sayılı Kanun, şu yenilikleri de beraberinde getirecek:

Kesici alet bulunduranlara 2 yıla kadar hapis cezası

Bulundurulması esasen suç oluşturan silahları müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a göre ceza verilecek. Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi, altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Taraftarların kullanacağı toplu taşıma araçları da 'spor alanı' olarak kabul edilecek

Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, “spor alanı” tanımı içerisine alınıyor. Böylece güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek. Spor alanlarında güvenliğin sağlanması için müsabaka güvenlik amirinin yanı sıra yardımcı da görevlendirilecek. Saha içi ve saha dışında alınması gereken tedbirlerin takibi ve güvenliğin sağlanması bakımından güvenlik amirinin görevi paylaştırılacak. Müsabakanın önemine göre birden fazla yardımcı görevlendirilebilecek. Bundan sonra spor kulüpleri yönetim kurulu üyeleri, aralarından bir kişiyi “stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi” olarak belirleyecek.

Taraftarların yüzlerini kapatması yasak

Kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez veya sair unsurlarla tamamen, kısmen kapatarak kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Kanunda tanımlanan veya atıf yapılan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkumiyet halinde kişi, ayrıca spor kulüpleri, federasyonlar ve bünyesinde sportif faaliyetler yürütülen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapamayacak.

Hakaret içerikli tezahüratlar suç sayılacak

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14. maddesinin “Hakaret içeren tezahürat” şeklindeki başlığı “Tehdit veya hakaret içeren tezahürat” olarak değiştiriliyor. Bu maddede düzenlenen suç tipinin kapsamı genişletilerek, hakaretin yanı sıra tehdit olarak algılanacak tarzdaki eylemler de suç kapsamına alınıyor ve suçla etkin mücadele etmek amacıyla suç için öngörülen cezalar artırılıyor. Failler hakkında 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunacak. Spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Mevcut cezalar artacak

Teklifle, müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki sürede yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olarak değiştiriliyor. Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 3 aydan 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar artırılıyor.

Taraftarların araçta alkol bulundurması ya da kullanması yasak

Müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 30 gün adli para cezası ile cezalandırılacak.

Karaborsacılarla holiganlara ağır cezalar

Spor müsabakaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.