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Gündem Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne Akit TV'den tepki! "Zulme sessiz kalmayacağız!"
Gündem

Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne Akit TV'den tepki! "Zulme sessiz kalmayacağız!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Komünist Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine uyguladığı insanlık dışı baskı ve katliamlar Akit TV ekranlarında bir kez daha lanetlendi.

Canlı yayına katılan Doğu Türkistan temsilcisi, zalim Çin'in soykırım politikalarını ve Müslüman kardeşlerimize yaşattığı acıları tek tek ifşa etti.

Doğu Türkistan'daki sansür ve baskının boyutlarını gözler önüne seren temsilci, "Gazze'yle görüşmek mümkün. Telefonu kaldırıp oradaki dostumla ne olduğunu konuşabilirim, bana rapor verebilir. Ama Doğu Türkistan'da telefon açıp hiçbir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Önce Türkiye'de, sonra bütün dünyada kamuoyu oluşturacağız. Herkes Gazze'yi biliyor ama Türkistan'daki zulmü bilmiyor" diyerek Çin’in kapalı kapılar arkasında işlediği insanlık suçuna dikkat çekti.

"Türk Devletinin İstihbaratı Çin'in Her Adımını Takip Ediyor"

Çin zulmünün santim santim izlendiğini belirten konuşmacı, "Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devamı itibarıyla Çin'deki her adımı izliyoruz. Çin zulmünü milimetrik, santimetrekare takibiyle takip ediyoruz ve biliyoruz. Çin'in istihbaratı var ama Türk milletinin ve Türk devletinin de istihbaratı var. Geleceğe dönük yaptığı zulüm projelerinden haberdarız, onları paramparça etmeye de hazırız Allah'ın izniyle" sözleriyle devletin kararlılığını vurguladı.

"Küresel Zalim Çeteye Karşı 700 Milyonluk Türk Ve İslam Alemi Uyanmalı!"

Amerika, Rusya ve Çin'in yeryüzündeki zulümlerinin sonsuza dek süremeyeceğini ifade eden konuşmacı, küresel çetelerin dünyayı sömürdüğünü söyledi. Zulme karşı tek çarenin birlik olduğunu belirten konuşmacı, "Bir avuç küresel çete Amerika'yı, Afrika'yı, Asya'yı sömürüyor. Söz dinlenmezse imha ediyor. Dünyada Cenab-ı Allah'ın yarattığı 700 milyon Türk soylu insan var. Arap ve Kürt kardeşlerimizle birlikte bu emperyalizme karşı uyanmamız gerekiyor. Birlik güç oluşturur, güç de güce karşı üstünlük sağlar" diyerek tüm mazlum milletleri birlik olmaya çağırdı.

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Nedir bu çin korkusu Çin e de bi parmak sallayın bildirin hadlerinii
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