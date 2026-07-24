Martıların ürkütücü ‘strafor avı’ Deniz ve kuşlar tehdit altında

Biz de o sırada bot üzerinde bulunduğumuz için, yol boyunca topladığımız diğer atıklar gibi düşen strafor parçasını da alarak deniz ekosisteminden uzaklaştırdık. Bu hikaye, teorik olarak bildiğimiz plastiklerin canlılar tarafından yenilmesi probleminin sahada doğal olarak gözlemlenmiş somut bir örneği. Bu tarz karşılaşmaları ne yazık ki sıkça görüyoruz. Bu kirliliğin önüne geçebilmek için de herkesi daha bilinçli olmaya davet ediyoruz."