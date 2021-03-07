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Dünya Hakaret gibi... Müslüman ülkede Papa'ya özel Hristiyan askerler!
Dünya

Hakaret gibi... Müslüman ülkede Papa'ya özel Hristiyan askerler!

Irak'a ziyarette bulunan katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a Irak ordusundan, özel olarak üzerlerinde haç işareti taşıyan Hristiyan askerler tahsis edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 14:24:00 -
Hakaret gibi... Müslüman ülkede Papa'ya özel Hristiyan askerler!

Tarihte ilk kez bir papa Irak’ı ziyaret ediyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 8 Mart’a kadar sürecek Irak ziyaretine 5 Mart itibarıyla başlamıştı. Papa, önce Başbakan Mustafa el-Kazımi, ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Papa’nın dikkat çeken görüşmelerinden biri ise Necef’te Irak’taki Şiilerin lideri Ayetullah Ali el Sistani ile olmuştu.

Papa’nın ziyareti için Irak’ta yoğun güvenlik önlemleri alındı. 10 binden fazla güvenlik gücü mensubu bu ziyaret için görevlendirildi. Bu kapsamda Papa'ya Irak ordusundan Hristiyan askerler de tahsis edildi.

Hristiyan askerler konuşlandırıldı

Üzerlerinde haç işareti taşıyan askerler Papa’nın yol güzergahındaki noktalarda ve Papa’nın ziyaret ettiği yerlerde nöbet tutmaya başladı.

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