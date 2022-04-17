Hakan Ural'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Sevmek ayıp mı yahu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftar programında bir araya geldi. Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Hülya Avşar, Demet Akalın, Alişan ve Yavuz Bingöl gibi ünlü isimlerin katıldığı iftarda Hakan Ural da vardı.

Sık sık sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen Hakan Ural, iftar sonrası yaptığı paylaşımla da adından söz ettirdi.

''Sevmek ayıp mı yahu''

Instagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunan Hakan Ural, Başkan Erdoğan ile çekildiği karelerini takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında, Erdoğan'a karşı olan duygularını ifade eden Ural, "Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan, halkın oyları, takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına, ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit, mert, vicdanlı Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu'' dedi.

Ural'ın paylaşımı, kısa sürece binlerce beğeni ve yorum aldı.