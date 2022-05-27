Hakan Ural’dan olay açıklama: Onlar oy kullanmamalı

Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" isimli programda yorumculuk yapan Hakan Ural, canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Hakan Ural, bugünkü programda Z kuşağına yönelik yaptığı açıklamasında "Z kuşağı oy kullanmamalı" dedi.

"Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlıklı sokak röportajını değerlendiren Ural, Z kuşağı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence"