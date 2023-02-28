Hakan Ural'dan o ahlaksızlığa çok sert tepki! Resmen çılgına döndü

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 11 ilde birden büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep oldu. Tüm Türkiye'de yardım seferberliği başlatılırken devlet bünyesinde olan kuruluşlar (AFAD, UMKE, Kızılay) tarafından arama kurtarma çalışmaları yoğunluk kazandı. Türkiye'deki tüm illerden ve yurt dışından gelen yardımlar gerekli yerlere ulaştırılırken bir taraftan depremzedelerin gıda, giyinme ve barınma ihtiyaçları karşılandı.

AFAD ve Kızılay afetzedeler için binlerce çadır temini yaptı. Ancak yapılan hizmetlerin aksine, bazı kesimlerin Kızılay hakkında yaydıkları asılsız iddialar gündemi farklı bir boyuta taşıdı.

Bunun üzerine ünlü sunucu Hakan Ural, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, 'algı operasyonu' olarak nitelendirdiği haberlere dikkat çekerek sitem etti.

“Yurt dışı kaynaklı algoritma ordusu”

Sosyal mecralarda 'Kızılay' üzerinden yapılan algı ve manipülasyonlara karşı Ural, ateş püskürdü.

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Ünlü sanatçı, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Sosyal medyada 7/24 kavgayı ayrışmayı hakareti kışkırtmayı iş edinmiş bir zümre var ve onların fake hesap yurt dışı kaynaklı algoritma ordusu! Bunların oluşturduğu 'Algı' bu mecrada gerçeğin önüne geçiyor."

Kübra Şenal/Yasemin.com