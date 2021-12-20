Hakan Ural'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' itirafı: Çok sevdiğim için hedef gösteriliyorum

Sunucu Hakan Ural, koronavirüs tedavisini tamamlamasının ardından ekranlara geri döndü. Sağlık durumunun kötüye gittiği dönemlerde, hakkında yapılan 'Hakan Ural öldü' haberleri hakkında hukuki süreç başlattığını belirten Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"Bir yıldır tazminat yağıyor"

''Etik bulmuyorum etkileşim uğruna böyle haber yapanları. Zaten sosyal ve dijital medyada hakkımda çıkan haber ve yorumları avukatım inceliyor. Hukuki olarak hakkımı arıyorum" diyen Ural, özellikle son bir yıldır kendisine tazminat yağdığını belirtti.

"Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim"

Sabah'a verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiği için hedef gösterildiğini söyleyen Hakan Ural, ''Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim ve bunu da açıkça dile getirdiğim için hedef gösteriliyorum'' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın ülkeye çok büyük katkısı olmuş bir lider olduğunu belirten Ural, "Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu. Hastanede canımla mücadele ederken de bu yapılmaz ama yaptılar. Ölmüş anneme kadar küfrediyorlar" dedi.

"Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor"

Kendisinin halkın düşüncelerini yansıttığını ifade eden Ural, konuşmasının devamında ise, "Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor. Çünkü ben halkımın düşüncelerini yansıtıyorum. Beni kıymetli kılan halktır.'' şeklinde konuştu.

"Ben şeffaf bir insanım"

Söylemlerinden rahatsız olan kesimin büyüklüğüne de dikkat çeken Ural, ''Şimdi bir de yedi yılı aşkın bir süredir programım devam ediyor. Reytingim ortada. İtibar görüyorum ve halkımız beni yakından takip edip seviyor. Böyle birinin her söylemi ve eylemi de büyük kabul gördüğü için itibarsızlaştırmak istiyorlar. Beni ne kadar itibarsızlaştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bunu başaramazlar. Bana küfredenler aslında halkı karşısına alıyor, farkında değiller. Benim en ufak açığımı arıyorlar ama ben şeffaf bir insanım. Hakarete değil ama tüm eleştirilere açığım, herkesin görüşüne de saygı duyuyorum'' ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.