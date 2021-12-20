  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hakan Ural'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' itirafı: Çok sevdiğim için hedef gösteriliyorum
Medya

Hakan Ural'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' itirafı: Çok sevdiğim için hedef gösteriliyorum

Sunucu Hakan Ural, koronavirüs tedavisi boyunca hakkında çıkan 'öldü' haberleri hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu. Ayrıca Ural Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiği için insanların kendisini hedef gösterdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 12:49:00 -
Hakan Ural'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' itirafı: Çok sevdiğim için hedef gösteriliyorum

Sunucu Hakan Ural, koronavirüs tedavisini tamamlamasının ardından ekranlara geri döndü. Sağlık durumunun kötüye gittiği dönemlerde, hakkında yapılan 'Hakan Ural öldü' haberleri hakkında hukuki süreç başlattığını belirten Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"Bir yıldır tazminat yağıyor"

''Etik bulmuyorum etkileşim uğruna böyle haber yapanları. Zaten sosyal ve dijital medyada hakkımda çıkan haber ve yorumları avukatım inceliyor. Hukuki olarak hakkımı arıyorum" diyen Ural, özellikle son bir yıldır kendisine tazminat yağdığını belirtti.

"Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim"

Sabah'a verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiği için hedef gösterildiğini söyleyen Hakan Ural, ''Ben Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim ve bunu da açıkça dile getirdiğim için hedef gösteriliyorum'' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın ülkeye çok büyük katkısı olmuş bir lider olduğunu belirten Ural, "Şimdi yapılan icraatlarını söylemeyelim mi? Bundan dolayı linç edileceksem de edileyim. Kimse beni susturamaz. Hastanede yatarken, Erdoğan ile fotoğrafımı koyup hakaret edenler oldu. Hastanede canımla mücadele ederken de bu yapılmaz ama yaptılar. Ölmüş anneme kadar küfrediyorlar" dedi.

"Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor"

Kendisinin halkın düşüncelerini yansıttığını ifade eden Ural, konuşmasının devamında ise, "Bana saldıranlar aslında halka saldırıyor. Çünkü ben halkımın düşüncelerini yansıtıyorum. Beni kıymetli kılan halktır.'' şeklinde konuştu.

"Ben şeffaf bir insanım"

Söylemlerinden rahatsız olan kesimin büyüklüğüne de dikkat çeken Ural, ''Şimdi bir de yedi yılı aşkın bir süredir programım devam ediyor. Reytingim ortada. İtibar görüyorum ve halkımız beni yakından takip edip seviyor. Böyle birinin her söylemi ve eylemi de büyük kabul gördüğü için itibarsızlaştırmak istiyorlar. Beni ne kadar itibarsızlaştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bunu başaramazlar. Bana küfredenler aslında halkı karşısına alıyor, farkında değiller. Benim en ufak açığımı arıyorlar ama ben şeffaf bir insanım. Hakarete değil ama tüm eleştirilere açığım, herkesin görüşüne de saygı duyuyorum'' ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Muhalefet erdoğan düşmanlığını öyle ileri bir safhaya taşıdıki kim erdoğanı seviyorum dese linç kampanyasına başlıyor, erdoğan gitsin de isterse ülke batsın umurlarında değil, yeter ki kendi zihniyetleri iktidara gelsin, bu kirli zihniyet mide bulandırıyor artık.
  • Yanıtla

DİK duruş!

Hakan bey tam halk insanı tüm konuşmalarında hak adalet neyse tarafsız konuşuyor;bizim gibi,suçlamalara inat ;Bizde izmirliyiz bucalıyız ,hepsini herkesi her kesimi tanırız , doru ve milletten taraf her icraata memleketimiz vatanımız için destek veriyoruz!biz birilerine yaranmıyoruz sedece nankör diiliz gerçeği biliyor ,konuşuyoruz ,kimse bizi susturamaz baskı kuramaz!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay