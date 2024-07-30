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Gündem Hakan Ural'dan CHP'li ve DEM'li trollere tepki! "Yıllardır hep aynı terane"
Gündem

Hakan Ural'dan CHP'li ve DEM'li trollere tepki! "Yıllardır hep aynı terane"

Yeniakit Publisher
2024-07-30 15:27:00 -
Hakan Ural'dan CHP'li ve DEM'li trollere tepki! "Yıllardır hep aynı terane"

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ünlü sunucu Hakan Ural, CHP'li ve DEM'li trollere tepki gösterdi.

Son dönemde sunduğu programla gündeme gelen ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural, adını sosyal medyada görünce isyan etti. "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım vatan uğruna şehit olmayı nasip eylesin bana" dediği iddia edilen Ural'ın bu sözleri kısa sürede yayıldı.

"SOSYAL MEDYA ÇIKTI MERTLİK DAHA DA BOZULDU"

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Ural, hakkındaki çıkan haberi yalanlayarak "Yıllardır hep aynı terane! Sosyal medya çıktı mertlik daha da bozuldu. Sırf etkileşim için benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi haber sitelerinde haberleştirip Twitter'a servis ediliyor. Buna sorgulamadan salyalarla inan da çok olunca ortaya trajikomik bir durum çıkıyor." dedi.

Paylaşımlarına devam eden Hakan Ural, "Hakkımda asparagas haber yapan haber siteleri başta olmak üzere bu haberlere itibar edip hakarette bulunanlara gram anlayış olmaksızın maddi manevi en üst seviye tazminat davaları derhal açılacaktır her zamanki gibi" diyerek sözlerine son noktayı koydu.
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