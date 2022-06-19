Hakan Ural yine birilerini çıldırtacak: Türkiye son 60 yılda böylesini görmedi

Sunucu Hakan Ural yaptığı son tespitle yine gündem oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'nın samimiyetsiz ve sömürgeci anlayışını ortaya çıkaran bir lider olduğunu dile getiren Hakan Ural, "Türkiye Cumhuriyeti belki de son 50-60 yıldır tarihinde ABD politikalarına bu kadar karşıt hiç olmamıştır" dedi.

"Erdoğan yerli ve milli atılımları en fazla yapan lider" diyen Ural, "Bugün herhangi bir muhalefet partisi koltuğundaki kişi Amerika'yı veya Batı'yı bu kadar eleştirse muhalefet koltuğunda duramazdı ki" şeklinde konuştu.