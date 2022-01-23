Hakan Ural, Sedef Kabaş'ın hakaretine destek çıkanlara ateş püskürdü!

Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a destek çıkanlara, "Utanmadan bunu savunmaya çalışıp fikir özgürlüğü, çağdaşlık, demokrasi, etik ve ahlak demek diyebilmek! Pes." sözleriyle tepki gösterdi.

Sedef Kabaş, Tele1 ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoağan'a hakaretlerde bulunarak haddi aşan ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret karşılıksız kalmazken, muhalif isimler Kabaş'a destek çıktı.

Ünlü sanatçı Hakan Ural ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Kabaş'a destek çıkanlara ateş püskürdü.

Ural mesajında şu ifadeleri kullandı:

Halkın oylarıyla en çok seçim kazanan 20 yıldır ülkesine hizmet edip yüzlerce eser kazandırmış cumhurbaşkanına dünya kadar işi varken ülkesi halkı için çalışıyorken fütursuzca hakaretler edip tahrik edip zorla gündemine girip sonra utanmadan bunu savunmaya çalışıp fikir özgürlüğü çağdaşlık demokrasi etik ahlak demek! diyebilmek! PES

Kimse kendisine durduk yerde tepki verilip yargı önünde hesap verir hale getiriliyor muamelesi yapmasın! Aman ha aman! Düne kadar niye kimse bugün gündem olan kişilerin nerede ne yaptığını ne sormaz bilmezken ! ne oldu da bugün gündemdeleri önce bi soralım!

"Değerlere tahrik edercesine saldırdılar"

Belli değerlere tahrik edercesine durup dururken saldır insanların huzurunu boz .memleketin en üst makamlarına fütursuzca alenen hakaret et ..Bunca tahriği yap ....cvp gelince yasal işleme tabii olunca bağarın haykır demokrasi fikir özgürlüğü de! Vay be YUH

"Twitter denen bataklıkta sizi gazlarlar"

Hiçbir hayır müspet bir şey üretemeyen belli siyasi anlayışın sizleri sırf polemik kavga kutuplaşma için sahiplenip kullanmasına KANMAYIN! Twitter denen bataklıkta sizi gazlarlar sadece o kadar size kıymet verdikleri için değil asla!

"Çok insan hakçılar fikir özgürlükçüler ya! Yersen"

Belli siyasi anlayışın lehine işine geldiği gibi konuşursan "sanatçısın" veya vasıflısın! Aksi halde yalakasın, yandaşsın. Çok demokrat çok çağdaş çok nezaketli çok insan hakçılar fikir özgürlükçüler ya! YERSEN

Birde şuna alışmışlar! hem suçlu olacaklar ! hem de güçlü ! hem de bunların sesi daha çok çıkacak!! çoğunluk haklı olan mağdur olan saldırıya uğrayan susacak pusacak! Vay be ne güzel bir dünya arkadaş ne güzel bir hak adalet anlayışı!

"Dünya ile halkı, devleti için mücadele eden cumhurbaşkanının gündemine bu insanlar nasıl ne yapıyor da giriyor?"

Şunu soran hiç kimse yok mu ey ahali Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Azerbaycan'dan Rusya'ya, Amerikasında tüm Avrupası'na yedi yirmi dört göz kırpmadan çalışan dünya ile halkı devleti için mücadele eden cumhurbaşkanının gündemine bu insanlar nasıl ne yapıyor da GİRİYO !

"Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmalar! Çüşşşş"

Ve artık gram UTANMA diye bir müessese kalmadı mı her türlü fütursuz tahriklerle bunca ciddi konularla mücadele eden insanların sinirini bozup üzüp zamanını çalıp üste algı yaratmaya çalışıp zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmalar! Çüşşşş