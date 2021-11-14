  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural tedavi sonrası ilk kez konuştu
Medya

Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural tedavi sonrası ilk kez konuştu

Koronavirüse yakalanan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören sunucu Hakan Ural, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 11:16:00 - 2021-11-14 12:01:30
Koronaya yakalanmıştı... Hakan Ural tedavi sonrası ilk kez konuştu

Sunucu Hakan Ural bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ural, kendisine dua edenlere teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav. Bu dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç, kuvvet, şöhret herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz bu bir döngü. Fazla uzatmak istemiyorum ama şu süreçte bana olan ilginiz, samimiyetiniz, sahip çıkma çabanız, bunu hissettirmeniz hakikaten tarifsiz.

Sizlerin bu süreçte verdiğiniz desteğe kendimi olabildiğince özel ifade etmek istedim. Bildiklerim vardı farkında olduklarım eyvallah ama bu kadar samimi çevrem, sevenim olduğunu vallahi bilmiyordum. Bilindikler dışında ailem, ekibim tarafından yansıyanların her biri ayrı bir hikaye. Yurdun dört bir yanından genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, yaşlılarımız ettikleri dualar Allah razı olsun. Hep derim kalan ömrümdeki tek amacım vatanıma faydalı halkıma insanlarıma layık fayda sağlayan namusumuzla, şerefimizle bu süreci tamamlamak... Her şey çok ani gelişti atlattık atlatamadık derken süreç bir anda sıkıntıya girdi sonrası malum.erimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü.

Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyor tabii. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan her dakika arayan soran atladığım dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin. Yetişmem gerçekten mümkün değil... Ayrıca bana 6 gün evlat, kardeş, akrabası gibi bakan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Hayatın çözülmesi mümkün olmayan gizemi devam eden her salise de başta taşıdığımız can olmak her şey olumlu olumsuz değişebilir! Allah'ıma hamdolsun. Allah dert sıkıntısı olanlara yardım etsin. Tekrar tekrar teşekkürler iyi ki varsınız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Çok geçmiş olsun, adam gibi adamlardan kaç tane kaldı şu memlekette.
  • Yanıtla

selva

Gecmis olsun Allah cc dualarimizi kabul etti hayirli guzel bir yasam dilegiyle
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?
Medya

Ulu Ece kimdir? Destan Ulu Ece’yi kim oynuyor?

Ulu Ece tarihte var mı? ATV ekranlarında bir tarihi dizi daha başlıyor. Türklerin İslamiyet’i seçmeden önceki yıllarını anlatan Destan kısa ..
Karamollaoğlu'ndan Baykar'a taziye ziyareti
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan Baykar'a taziye ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle Baykar’a taziye ziyaretinde bulundu.
Kokoreç deyip geçmeyin. Kokoreç nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kokoreç deyip geçmeyin. Kokoreç nasıl yapılır?

Kokoreç hayvan bağırsağından yapılma, çok faydalı içerikleri olan, bol kollajen ve vitamin kaynağı Anadolu’ya özgü yemeklerimizden biridir...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay