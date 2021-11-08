Hakan Ural sağlık durum | Kanal D ekranlarında yayımlanan "Neler Oluyor Hayatta?" programının sunucusu Nur Tuğba, Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Hakan Ural koronaya mı yakalandı?

Hakan Ural korona mı oldu? Hakan Ural sağlık durumu nasıl?

Nur Tuğba, "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a maalesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak” açıklamasında bulundu.