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Medya Hakan Ural kaç yaşında?
Medya

Hakan Ural kaç yaşında?

Hakan Ural kaç doğumlu? Sağlık sorunları sebebiyle ekranlara çıkmayan Hakan Ural’ın kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hakan Ural nereli? Hakan Ural kaç yaşında sağlığı nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 13:52:00 -
Hakan Ural kaç yaşında?

Sağlık sorunları sebebiyle ekranlara çıkmayan Hakan Ural’ın hem son durumu hem de hayatı mercek altına yatırıldı. Peki, Hakan Ural kaç yaşında?

Hakan Ural kaç yaşında?

Hakan Ural sağlık durumuna ilişkin paylaşımları sosyal medya hesabı üzerinden yapıyor. Hastalığının ne olduğunu belirtmeyen ancak ‘bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüsler’ ifadesiyle koronavirüse yakalanmadığını ifade eden Hakan Ural, durumunun biraz kötüleştiğini belirterek dua istedi.

Hakan Ural paylaşımında “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Hakan Ural 1 Ocak 1968’de İstanbul’da dünyaya geldi. 53 yaşındaki Hakan Ural, çocukluğunu Fındıkzade semtinde geçirdi.

Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?
Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?

Medya

Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kimdir hastalığı ne?

 

 

 

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