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Medya Hakan Ural canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: Bunlar sanatçı değil militan!
Medya

Hakan Ural canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: Bunlar sanatçı değil militan!

Gezi'de ağacı bahane ederek hükümete kalkışma girişiminde bulunan, CHP'li İBB'nin Beşiktaş'taki tarihi çınar ağacı katliamına ise ses çıkarmayan sanatçılara tepki gösteren Hakan Ural, "Bunlar militan! Hepsinin içi boş" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 18:47:00 - 2022-03-22 19:14:30

Hakan Ural, CHP’li İBB tarafından Beşiktaş'ta 112 çınar ağacının kesilmesiyle ilgili sessiz kalan sanatçılara çok sert tepki göstererek "Bunlar militan! Hepsinin içi boş" ifadelerini kullandı.

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi’ndeki 112 çınar ağacının kansere yakalandığı gerekçesiyle kesilmesi konuşuldu.

Ural, ağaç bahanesiyle Gezi provokasyonunu çıkartıp CHP'nin tarihi çınar ağaçları kesimine ses çıkartmayan sanatçılara çok sert tepki gösterdi.

"Bunlar fanatik ideoloji sahibinden daha militan"

"Bunlar militan diyen" Ural, ''Doğa ağaç seveniyiz diye kıyameti koparan yalandan bazı sanatçılar var. Bunların hepsinin ne kadar boş olduğu, ne kadar samimiyetsiz olduğu buram buram samimiyetsizlik koktuğunu anlamış olduk. Sözde yalandan en ufak bir konuda 'burada ağaçlar kesiliyor, burada bilmem ne oldu' diyenlerin gıkı çıkmıyor. Bunlar fanatik ideoloji sahibinden daha militan. Bunu bile söyleyecek kadar dürüst ve cesur değiller. O kadar işleri boş. Ne oldu? Bir gık etseydiniz bari. Bunların samimiyetsizliği çıktığı için müthiş mesut oldum. Bunlara çentiği attım. Bunların işi gücü işgüzarlık. Ben onların ismini biliyorum, cismini biliyorum. Kim olduklarını biliyorum. '' ifadelerini kullandı.

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