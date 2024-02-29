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Gündem Hakan Tütüncü'den Antalya'ya müjde
Gündem

Hakan Tütüncü'den Antalya'ya müjde

Yeniakit Publisher
2024-02-29 15:55:00 -
Hakan Tütüncü'den Antalya'ya müjde

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı. Tütüncü, 'Antalya'nın merkezine 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız.' dedi.

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü projelerini açıkladı.

Tütüncü'nün açıklamasından satır başları şöyle:

Antalya'nın öncelikli problemi olan ulaşım problemini kökünden halletmeliyiz.

Antalya'nın merkezine 15 yeni yol, koridor ve güzergah açacağız.

Hayatımızın bu anında hep birlikte modern dünya vizyonlarının gösterdiği yolda ilerleyerek Antalya'da yeniden zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu herkese ifade ettiğimiz bir dönemdeyiz.
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AK Parti'nin Antalya adayı belli oldu: Hakan Tütüncü kimdir?

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