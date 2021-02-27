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Medya Hakan Taşıyan'a acil karaciğer ve böbrek nakli aranıyor
Medya

Hakan Taşıyan'a acil karaciğer ve böbrek nakli aranıyor

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi altında bulunan ünlü sanatçı Hakan Taşıyan'ın acil karaciğer ve böbrek nakline ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 02:33:00 -
Hakan Taşıyan'a acil karaciğer ve böbrek nakli aranıyor

Hastanede tedavi gören ve durumu kritik olan arabesk müziğinin ünlü ismi Hakan Taşıyan için acil yardım talebinde bulunuldu. Taşıyan'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada, şarkıcının acil karaciğer ve böbrek nakline ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören sanatçı Hakan Taşıyan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu duyuruldu.

Acil çağrıda bulunuldu

Taşıyan'ın acil böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği ifade edildi. Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru, başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından(aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır. Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan TAŞIYAN sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor” olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle."

 

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