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Medya Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan kimdir?
Medya

Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan kimdir?

Hakan Taşıyan hastalığı nedir? Yaklaşık dört aydır hastanede tedavi altında bulunan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Hakan Taşıyan'ın neyi var? Hakan Taşıyan kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 09:21:00 -
Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan kimdir?

Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl? | Uzun süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören Hakan Taşıyan'ın acilen böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği duyuruldu.

Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

Hakan taşıyan sevenlerine önemli duyuru. Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile bireylerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır.

Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır.

Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah’ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar “doktor” olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle.

Hakan Taşıyan kimdir?

Hakan Taşıyan 1 Nisan 1973'te Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duyan Hakan Taşıyan, babasıyla birlikte düğünlerde şarkı söylemiştir. Askerli döneminde de sesiyle dikkat çeken Taşıyan o yıllarda ilk albümünü çıkardı. Arabesk fantazi müziğin temsilcilerinden olan Hakan Taşıyan aynı zamanda söz yazarlığı da yapıyor.

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