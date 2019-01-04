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Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis...

Sakarya'da, FETÖ kapsamında firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

04 Ocak 2019 Cuma 12:19
Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis...

Sakarya'da, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında firari eski futbolcu ve  milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür hakkında hazırlanan iddianamede,  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis  cezası talep edildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:19
  1. Sakarya
  2. Selmet Şükür
  3. fetö

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