Hakan Şükür dahil birçok FETÖ'cüyü tokatladılar! Dolandırıcılar bakın kim çıktı

FETÖ’nün ABD yapılanmasında dolandırıcılık kavgası çıktı. İddiaya göre 15 Temmuz’un hemen ardından ABD’ye firar eden FETÖ’cülere yardım etmek amacıyla Atlanta’da "Star Chain" isminde bir şirket kuruldu. Şirket, firarilerden restoran benzeri işletme açmak için para topladı. Kurulan işletmenin maliyetleri için iki katı para istendi. Bu yöntemle 34 firari, 50’nin üzerinde restorana ortak oldu. Dolandırıldıklarını anlayan firariler, paralarını geri istedi.

Şirketi yöneten imamlar iflas başvurusu yaparak, talebi geri püskürtme yoluna gitti. Bu olayda toplamda 5 milyon dolar battı. İşin ucu terör örgütünün "imam"larına dayanınca kavga Pensilvanya’ya yansıdı. ABD’deki mahkeme, borçları yapılandırdıktan sonra şirketi Amerikalı başka bir gruba devretti. Şirketin başında Ahmet Çiçek, Erdem Aydın ve Ömer Casurluk yer alıyor.

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür de paylaştığı videoda, "ABD’de yaşarken çok güvendiğiniz arkadaşlarınızla dolandırılmaya varan şeyler yaşadım. Bunun ismi onlar adına dolandırma mı? Onlar ticaret diyorlar, ben dolandırma diyorum. Bir işin sıkıştığı anda parasını kullanmak dolandırıcılıktır" demişti.

Kaynak: Akşam Gazetesi