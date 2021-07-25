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Biyografi Hakan Reçber kimdir? Hakan Reçber nereli? Hakan Reçber kaç yaşında? Hakan Reçber başarıları!
Biyografi

Hakan Reçber kimdir? Hakan Reçber nereli? Hakan Reçber kaç yaşında? Hakan Reçber başarıları!

Hakan Reçber kimdir? Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda adeta destan yazıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil eden oyuncuları arasında yer alan Hakan Reçber, 68 kiloda bronz madalya maçına çıktı. Rakibini mağlup eden Hakan Reçber Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi. Peki Hakan Reçber kimdir? Hakan Reçber nereli? Hakan Reçber kaç yaşında? Hakan Reçber başarıları!

Yeniakit Publisher
2021-07-25 15:10:00 - 2021-07-25 15:15:02
Hakan Reçber kimdir? Hakan Reçber nereli? Hakan Reçber kaç yaşında? Hakan Reçber başarıları!

Hakan Reçber kimdir? Hakan Reçber 17 Ağustos 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hakan Reçber 2017 yılında 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Hakan Reçber

Türk tekvando sporcusu Hakan Reçber, 2018'de Avrupa Tekvando Şampiyonasında bantamweight (-63 kg) kategorisinde gümüş madalya kazandı Milli sporcu Hakan Reçber, 2021'de Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

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