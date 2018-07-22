'Hakan Fidan'ın yerine o isim getirilecek' iddiası

Yurt gazetesi yazarı Adnan Bulut, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağını yerine de Gürsel Dönmez'in getirileceğini yazdı.

Gazeteci Adnan Bulut şunları yazdı:

“Hakan Fidan yeni dönemde ne yapacak? Benim Ankaralı ‘tombul kuş’ dün yine kondu pencereme. Adı ve yapısı değişen MİT’te Hakan Fidan dönemi kapanıyor gibi gözüküyor. Erdoğan, şimdiye dek hep arkasında durduğu Hakan Fidan’ı nerede değerlendirecek veya değerlendirecek mi belli değil şimdilik. Belki de bellidir de biz bilmiyoruz. Ama MİT Başkanlığı’na kimin geleceği hemen hemen belli olmuş. Başbakanlık’ta Başdanışmanlık ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş bir isim bu. Yeni Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları yazan, daha önce kıl payı milletvekili seçilemeyen bir ismi ben buradan tarif etmiş oldum. İşin meraklıları kısa bir araştırmayla bu isme ulaşır. İzleyelim, görelim.”

İŞARET EDİLEN İSİM: GÜRSEL DÖNMEZ

Bulut'un işaret ettiği isim ise Gürsel Dönmez. Başbakanlık Başmüşavirliği de yapan Dönmez, 7 Haziran 2015 seçiminde AK Parti Bursa listesi 11. sırasındaydı. AK Parti o seçimde 10 milletvekili çıkarınca sınırda kaldı ve Başbakanlık’taki görevine Başmüşavir olarak geri döndü.