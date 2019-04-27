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Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya’nın başkenti Moskova’ya gittiği öğrenildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:49
Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyarette bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Türkiye’nin baş istihbaratçısının kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ettiği göz önünde bulundurulursa Hakan Fidan’ın Rus mevkidaşlarıyla görüşmede, iki ülke liderinin vardığı anlaşmaların somutlaştırılması ve hayata geçirilmesi konularının ele alındığı tahmin edilebilir” dedi.

Sputnik, Rusya Dış İstihbarat Servisine (SVR) başvurarak Hakan Fidan’ın Moskova ziyaretiyle ilgili yorum istedi. Ancak SVR Direktörü Sergey Narışkin’in Fidan ile görüştüğü bilgisi doğrulanmadı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:49
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