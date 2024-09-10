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Gündem Hakan Fidan'dan Harem-i Şerif mesajı!
Gündem

Hakan Fidan'dan Harem-i Şerif mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 14:10:00 - 2024-09-10 14:39:43
Hakan Fidan'dan Harem-i Şerif mesajı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Ligi Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan’ı, Arap Ligi Sekreteri Yardımcısı Büyükelçi Ahmed Rachid Khattabi karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

"Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor." diyen Fidan, "Onlar da hesap verecek." açıklamasında bulundu.

Harem-i Şerif'e yönelik saldırılara ise Hakan Fidan, "İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır." dedi.

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