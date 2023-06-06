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Siyaset Hakan Fidan'dan ilk icraat
Siyaset

Hakan Fidan'dan ilk icraat

Yeniakit Publisher
2023-06-06 15:36:00 - 2023-06-06 15:37:13
Hakan Fidan'dan ilk icraat

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi Twitter hesabı açtı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açılan resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "@HakanFidan" kullanıcı adıyla resmi Twitter hesabı açtı.

Fidan, resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

O ülkeden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik
O ülkeden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik

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O ülkeden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik
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