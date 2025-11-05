Hakan Fidan, Finlandiya’dan AB’ye seslendi: Türkiye’siz hep eksik kalacaksınız!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geldi.

Bakan Fidan, Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkese değinerek, ateşkesin sürmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca bölgeye giren insani yardımların da yetersiz olduğunu belirtti.

İşte Fidan'ın konuşmasından önce çıkanlar:

"Dostumuz ve müttefikimiz Finlandiya'ya ziyarette bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik, Parlamento Başkanı ile bir araya gelme fırsatımız olacak. Dün Finlandiya'daki Tatar kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı buldum. Buradaki Tatarların kendi kimliklerini korurken aynı zamanda ülkenin toplumsal ve kültürel hayatına katkı sunuyor olmaları bizi sevindiriyor.

Bugünkü görüşmemizde kapsamlı bir şekilde ikili ilişkileri ele aldık. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımları değerlendirdik. İlişkilerimizi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 1.8 milyar dolar olarka gerçekleşmişti. Bilişim teknolojileri ve yenilebilir enerji gibi alanlarda yeni iş birliklerine hazırız.

Savunma sanayii, Finlandiya ile bir diğer iş birliği alanımızı oluşturmakta. Savunma Sanayii İş birliği Mutabakat Muhtırası'nı geçtiğimiz Haziran ayında imzalamıştık. İki ülke arasında yeni bir dönemin kapısı aralandı.

AB HEDEFİMİZDE DEĞİŞİKLİK YOK

Türkiye, Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayan kritik bir NATO müttefikidir. Türkiye'nin SAFE mekanizması başta olmak üzere AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerine dahil edilmesi önem taşımaktadır. Finlandiya'nın ülkemizin AB üyelik sürecine başından beri verdiği desteğe teşekkür ediyorum. AB'nin ülkemizle ilişkilerini uzun vadeli ve gerçekçi bir bakış açısı ile ele alması gerekmekte. İş birliğimizi ileri taşıyacak perspektife ihtiyacımız var. Vize serbestisi diyalogunun ilerletilmesinin her iki tarafın da menfaatine olduğuna inanıyoruz.

AB'ye üyelik hedeflerimizde değişiklik yok. Avrupa Birliği Türkiye olmadan eksik kalır.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı da görüşmemizde ele alma fırsatımız oldu. Türkiye olarak adil ve kalıcı barışa ancak diplomasi yoluyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Zorluklar kararlı duruşumuzu değiştirmeyecektir. Barışın tesisine yönelik çabalarımızı sürdürmekteyiz.

GAZZE'YE YARDIMLAR YETERSİZ

Bugünkü gündem maddelerimizden biri de Gazze'deki son gelişmelerdi. Ateşkesin ilanından bu yana İsrail saldırılarında yaklaşık 250 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgeye insani yardımların girişi yetersiz. Biz tüm zorluklara rağmen ateşkesin devam etmesini, bir sonraki aşamaya geçilmesini, uluslararası toplumun bu noktada üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmakta. Özellikle BM'de devam eden çalışmalar var, barış planının nasıl hayata geçirileceğine ilişkin müzakereler devam etmekte.

FİNLANDİYA’NIN FİLİSTİN’İ TANIMASINI İSTERDİM

Finlandiya'nın Filistin'i Devlet olarak tanımasını isterdim. Şu an 150'den fazla ülke Filistin'i Devlet olarak tanımaktadır. Eminim Finlandiya'nın kendine has sebepleri vardır. Finlandiya'nın ikili devletli çözümü desteklemesi, ateşkesi desteklemesi, insani yardımlarda desteğe hazır olması bizim için önemli husus."