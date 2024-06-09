Hakan Fidan'dan dikkat çeken hamle! Bu başarının işareti bakın ne?

Özay Şendir, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin'e yaptığı ziyareti değerlendirdi. Fidan’ın ticaret hacminde Türkiye lehine dengeleme önemini vurguladığını yazan Şendir, turizm, teknoloji, sivil havacılık ve enerji alanlarında iş birliğinin artırılmasını istediğini belirtti. BBC Türkçe’nin provokatif haber dilinin, gezinin başarısını gösterdiğini ifade eden Şendir, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti’ne oldukça başarılı bir gezi gerçekleştirdi.

“Başarılı” lafını her geziden sonra yazılan standart bir ibare olarak kullanmadım.

Fidan’ın gezisi ve temasları birkaç noktadan dolayı oldukça başarılı geçti.

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Hakan Fidan, 48 milyar dolarlık ticaret hacminde Türkiye lehine dengelemenin aramızdaki ticaretin sürdürülebilirliği konusunda önemini vurguladı.

Ardından, turizm, teknoloji, sivil havacılık, enerji ve araştırma-geliştirme alanlarında iş birliğinin artırılmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarına bakacak olursak Pekin de bu adımları atmaya hazır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin BRICS ile daha fazla iş birliği yapma iştahını anlattı, gelecek hafta Rusya’daki toplantıya gideceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı da Şanghay İş Birliği Örgütü de dahil olmak üzere çok taraflı çerçevelerde iş birliğini güçlendirme ve hegemonya siyasetine karşı durmada iş birliği yapmaktan söz etti.

En önemlisi iki başkent, Orta Koridor ve Kuşak Yol projelerinde bir sinerji yaratacak adımları atma kararlılığını vurguladılar.

Sonuç olarak gezi başta da yazdığım gibi başarılı bir gezi oldu.

Başta BBC Türkçe olmak üzere Batı medyasında geziye dair haberlerde kullanılan dil, provokatif hatırlatma çabaları da bu başarının bir işareti aslında."