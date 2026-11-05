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Harry Kane, 3 yıl daha Bayern Münih’te

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Harry Kane, 3 yıl daha Bayern Münih’te

Alman ekibi Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane ile yola devam etme kararı aldı. Alman devi, İngiliz futbolcunun sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattığını duyurdu.

#1
Foto - Harry Kane, 3 yıl daha Bayern Münih’te

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, İngiliz futbolcusu Harry Kane ile yeni sözleşme imzaladı. Alman ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ballon d'Or ödülünün sahibi golcü futbolcu Harry Kane'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

#2
Foto - Harry Kane, 3 yıl daha Bayern Münih’te

33 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında transfer olduğu Bayern Münih ile 161 resmi maçta görev aldı ve 156 kez rakip fileleri havalandırdı.

#3
Foto - Harry Kane, 3 yıl daha Bayern Münih’te

İngiliz futbolcu bu süreçte Bundeliga ve Almanya Süper Kupası'nda 2'şer, Almanya Kupası'nda da 1 kez kupa kazanma sevinci yaşadı. İngiliz futbolcu ayrıca 2026 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı.

#4
Foto - Harry Kane, 3 yıl daha Bayern Münih’te

Bayern Münih'te kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen Harry Kane, harika bir takımları ve Vincent Kompany gibi harika bir teknik direktörleri olduğunu belirtti. Ailesinin burada çok mutlu olduğunu ifade eden Kane, bu kulübün bir parçası olmaktan da gurur duyduğunu vurguladı.

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