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Gündem Hakan Fidan siber saldırı sonrası ilk temas! Mikati’den bilgi aldı
Gündem

Hakan Fidan siber saldırı sonrası ilk temas! Mikati’den bilgi aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 08:36:00 -
Hakan Fidan siber saldırı sonrası ilk temas! Mikati’den bilgi aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldı.

Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'un güney banliyölerinde İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatılması sonucu yüzlerce kişi yaralandı.

Bu yaşananların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi aldı.

 

Fidan, görüşmede, patlamalardaki can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

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Yorumlar

Kartal

Hangi marka telefonlar patlamış

Abdullah

Lübnan kendi bilmiyor ne olduğunu, neyi anlattı Fidana?
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