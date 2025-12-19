Hakan Fidan, ABD'de Gazze toplantısına katılacak: Miami'de kritik zirve!

İsrail ve Hamas arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkesin sürdürülmesi ve kalıcı barış için diplomatik trafik ABD'nin Florida eyaletine taşındı. Bakan Hakan Fidan, Miami'de düzenlenecek üst düzey zirvede Türkiye'nin "Uluslararası İstikrar Gücü" planındaki rolünü savunacak.

MİAMİ’DE DÖRT KUTUPLU ZİRVE

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ev sahipliğindeki zirveye, Katar Başbakanı Al Thani ve Bakan Fidan bizzat katılacak. Toplantının ana gündem maddeleri şunlar:

2. Aşama: Ateşkesin bir sonraki safhasına geçiş şartları.

Sivil Yönetim: Gazze'de savaş sonrası yürütme komitesinin kurulması.

İstikrar Gücü: Gazze’ye konuşlandırılacak tarafsız uluslararası askeri gücün kapsamı.

İSRAİL TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR, FİDAN RESTİ ÇEKTİ

Bakan Fidan, Türkiye'nin muhtemel barış gücüne katılımına İsrail'in şiddetle karşı çıkmasını değerlendirdi. İsrail'in on binlerce kişiyi katlettiğini hatırlatan Fidan, Türkiye'nin "insanlığın vicdanı" olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Türkiye'nin katılımına şiddetle karşı çıkıyor çünkü biz işlenen suçlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Ancak burada tek ilgili aktör İsrail değil. Diğer ortaklarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

KATAR: "İSRAİL ANLAŞMAYI TEHLİKEYE ATIYOR"

Katar Başbakanı Al Thani ise İsrail’in ateşkes ihlallerinin arabulucuları utanç verici bir duruma soktuğunu belirterek, acil bir sivil yönetimin kurulması gerektiğini hatırlattı.





