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Spor Hakan Çinemre, Denizlispor'da! 2 yıllık sözleşme imzalandı
Spor

Hakan Çinemre, Denizlispor'da! 2 yıllık sözleşme imzalandı

TFF 1'inci Lig takımı Denizlispor, son olarak Adanaspor'da forma giyen Hakan Çinemre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 17:57:00 -
Hakan Çinemre, Denizlispor'da! 2 yıllık sözleşme imzalandı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Adanaspor forması giyen 27 yaşındaki stoper Hakan Çinemre ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor bir süre önce anlaşmaya vardığı Çinemre için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Geçen sezon TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da oynayan Çinemre, törende kendisini 2 yıllığına yeşil siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Adanaspor ile 19 maçta görev yapan Çinemre, 2 gol attı.

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