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Spor Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber
Spor

Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber

La Liga şampiyonu Atletico Madrid'den transfer teklifi alan Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber geldi. Udinese'nin Arjantinli yıldızı Rodrigo De Paul ile anlaşma sağlayan İspanyol ekip transferde kararını De Paul'den yana kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 23:02:00 -
Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber

Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında hangi takım ile anlaşacağı henüz netlik kazanmazken Arjantin medyasından Rodrigo De Paul gelişmesi geldi.

Hakan'a 3 milyon Euro imza parası artı 3 milyon Euro da yıllık maaş teklif eden İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid Udinese'den Rodrigo De Paul'u kadrosuna katmak üzere. Arjantin basınından TycSports'un haberine göre, Udinese ile Serie A'da başarılı bir sezon geçiren Rodrigo De Paul, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.

Arjantin Milli Takımı ile 2021 Copa America'da mücadele eden yıldız orta saha için Atletico Madrid devreye girdi. Atletico teknik direktörü Diego Simeone 27 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kazandırmak için 35 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Milan, Leeds ve Arsenal'in de takipte olduğu De Paul ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

İtalya basınından SportMediaset'in aktardığı bilgiye göre Milan Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiş değil. 4.5 milyon euro yıllık ücret teklif ettiği yıldız oyuncudan haber bekliyor. Atletico Madrid'in Rodrigo De Paul ile anlaşma sağlamasının ardından İtalyan medyası Hakan'ın Milan'a yaklaştığını belirtti. EURO 2020 sonrasında Hakan kariyer planlamasını belirleyecek.

Kaynak: Star.com.tr

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