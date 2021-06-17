Hakan Çalhanoğlu'na kötü haber

Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında hangi takım ile anlaşacağı henüz netlik kazanmazken Arjantin medyasından Rodrigo De Paul gelişmesi geldi.

Hakan'a 3 milyon Euro imza parası artı 3 milyon Euro da yıllık maaş teklif eden İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid Udinese'den Rodrigo De Paul'u kadrosuna katmak üzere. Arjantin basınından TycSports'un haberine göre, Udinese ile Serie A'da başarılı bir sezon geçiren Rodrigo De Paul, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.

Arjantin Milli Takımı ile 2021 Copa America'da mücadele eden yıldız orta saha için Atletico Madrid devreye girdi. Atletico teknik direktörü Diego Simeone 27 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kazandırmak için 35 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Milan, Leeds ve Arsenal'in de takipte olduğu De Paul ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

İtalya basınından SportMediaset'in aktardığı bilgiye göre Milan Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiş değil. 4.5 milyon euro yıllık ücret teklif ettiği yıldız oyuncudan haber bekliyor. Atletico Madrid'in Rodrigo De Paul ile anlaşma sağlamasının ardından İtalyan medyası Hakan'ın Milan'a yaklaştığını belirtti. EURO 2020 sonrasında Hakan kariyer planlamasını belirleyecek.

Kaynak: Star.com.tr