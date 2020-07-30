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Spor

Hakan Çalhanoğlu şov devam ediyor!

Serie A’nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria’yı 4-1 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 08:40:00 -
Hakan Çalhanoğlu şov devam ediyor!

Serie A’nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Milan 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile farkı 2’ye çıkardı.

58. dakikada milli oyuncunun pasında İbrahimovic skoru 3-0 getirdi. Ev sahibi ekip, 87. dakikada Askildsen ile tek sayısını kaydederken, 90+2. dakikada Leao karşılaşmaya noktayı koydu ve Milan sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Milan puananı 63’e yükseltirken, Sampdoria ise 41 puanda kaldı.

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