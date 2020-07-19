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Spor

Hakan Çalhanoğlu Milan'ı sırtladı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, sahasında Bologna'yı Milli futbolcumuz Hakan Çulhanoğlu'nun da katkısıyla 5-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 01:32:00 -
Hakan Çalhanoğlu Milan'ı sırtladı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna'yı konuk eden Milan, rakibini 5-1'lik skorla geçti.

Milan'da son haftaların formda ismi Hakan Çalhanoğlu bu maça da damgasını vurdu. Milli yıldız, takımının 2. golünü kaydederken, 3. golde de Bennacer'e asisti yapan isim oldu.

Son 8 maçta 9 gole katkı sağladı

Formunun zirvesindeki Hakan Çalhanoğlu, son 8 maçta 4 gol, 5 asiste ulaşarak toplam 9 gole doğrudan katkıda bulundu.

Milan'ın maçtaki diğer üç golünü ise Saelemaekers, Rebic ve Calabria kaydetti.

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip 6. sıraya tırmandı.

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