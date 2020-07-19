Hakan Çalhanoğlu Milan'ı sırtladı
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan, sahasında Bologna'yı Milli futbolcumuz Hakan Çulhanoğlu'nun da katkısıyla 5-1 yendi.
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna'yı konuk eden Milan, rakibini 5-1'lik skorla geçti.
Milan'da son haftaların formda ismi Hakan Çalhanoğlu bu maça da damgasını vurdu. Milli yıldız, takımının 2. golünü kaydederken, 3. golde de Bennacer'e asisti yapan isim oldu.
Son 8 maçta 9 gole katkı sağladı
Formunun zirvesindeki Hakan Çalhanoğlu, son 8 maçta 4 gol, 5 asiste ulaşarak toplam 9 gole doğrudan katkıda bulundu.
Milan'ın maçtaki diğer üç golünü ise Saelemaekers, Rebic ve Calabria kaydetti.
Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Milan, bu sonuçla puanını 56'ya yükseltip 6. sıraya tırmandı.