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Hakan Çalhanoğlu kimdir? | Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer mi olacak?

Milan'da oynayan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer mi oluyor? Çalhanoğlu transfer dedikodularıyla ilgili açıklama yaptı. İşte Hakan Çalhanoğlu kimdir sorusunun yanıtı ve Galatasaray transferi açıklaması...

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:34
Hakan Çalhanoğlu kimdir? | Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer mi olacak?

Milan'da oynayan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer mi oluyor? Çalhanoğlu transfer dedikodularıyla ilgili açıklama yaptı. İşte Hakan Çalhanoğlu kimdir sorusunun yanıtı ve Galatasaray transferi açıklaması...

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer mi oluyor?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray söylentilerinin doğru olmadığını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray söylentilerinin doğru olmadığını açıkladı.

Kariyerini Serie A'nın devlerinden Milan'da sürdürmekte olan Hakan Çalhanoğlu geleceğine dair açıklamalar yaptı. Adı Galatasaray'la anılan Hakan transfer söylentilerine açıklık getirdi.

TRT Spor'a konuşan milli futbolcu Milan'dan ayrılacak mısın sorusuna, "Gelecek sezon da Milan'da kalacağım" yanıtını verdi.

İtalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan bu sezon Milan ile çıktığı 46 maçta 4 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya’da doğmuştur. Aslen Bayburtludur. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, annesi Naime Çalhanoğlu’dur. Muhammed Çalhanoğlu adında bir kardeşi vardır. Çok küçük yaşlarda Waldhof Mannheim altyapısında futbola başladı. 2009 yılında Karlsruher takımına geçmiştir.

Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.

14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.

2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı.

4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ile tranfer olarak 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çeken Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterilmiştir.

Hakan Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Altyapı Kariyeri :

2001-2009 – Waldhof Mannheim
2009-2011 – Karlsruher

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011-2012 – Karlsruher
2012-2013 – Hamburg
2012-2013 – Karlsruher (Kiralık)
2013-2014 – Hamburg
2014- —— – Bayer Leverkusen

Millî Takım Kariyeri :

2010 – Türkiye U-16
2010-2011 – Türkiye U-17
2011-2013 – Türkiye U-19
2012-2013 – Türkiye U-20
2012- —— – Türkiye U-21
2013- —— – Türkiye

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 19:34
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