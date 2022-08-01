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Spor Hakan Çalhanoğlu kariyerinin imzasını atmak üzere!
Spor

Hakan Çalhanoğlu kariyerinin imzasını atmak üzere!

İtalyan devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu kariyer imzasını atmak üzere... Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool'un kendisini istemesi üzerine takımdan gitmek için yönetimden izin isteyen milli yıldız her an transfer olabilir. Inter'in Hakan için 25 milyon Sterlin talep etmesinden sonra kıran kırana pazarlıklar başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 12:51:00 -
Hakan Çalhanoğlu kariyerinin imzasını atmak üzere!

İtalyan devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu kariyer imzasını atmak üzere... Jurgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool'un kendisini istemesi üzerine takımdan gitmek için yönetimden izin isteyen milli yıldız her an transfer olabilir. Inter'in Hakan için 25 milyon Sterlin talep etmesinden sonra kıran kırana pazarlıklar başladı.

İtalya'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Hakan Çalhanoğlu ile Liverpool ilgileniyor. Otoritelere göre şu an için dünyanın en iyi takımı olarak gösterilen İngiliz devi, Mane'nin kulüpten ayrılmasıyla birlikte hücum rotasyonuna tecrübeli bir futbolcu arıyor. Inter'de gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Hakan'a Jurgen Klopp kancayı taktı.

INTER 25 MİLYON STERLİN İSTİYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre; Inter, Hakan Çalhanoğlu için Liverpool'dan 25 milyon Sterlin talep etti. Jurgen Klopp'un çok istediği oyuncuların başında gelen Hakan için Liverpool yönetimi pazarlıklara başladı. 28 yaşındaki oyuncunun da Liverpool'a transfer olma isteği İngiliz devinin elini kolaylaştırıyor.

 

 

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