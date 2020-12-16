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Gündem Hakan Bayrakçı'yı canlı yayında çıldırtan sözler
Gündem

Hakan Bayrakçı'yı canlı yayında çıldırtan sözler

Sonar araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı S-400'ler konusuna muğlak ifadeler kullanan sözde solcu ve muhaliflere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:29:00 - 2020-12-16 23:36:40

Katıldığı canlı yayında Hakan Bayrakçı'nın sol kesimle ilgili S-400 konusundaki sözleri tartışmayı hararetlendirdin. İşte Bayrakçı'nın o sözleri;

"S-400 alımının neyini beğenmiyorsunuz"

S-400'den çıkan tartışmayı o kadar yanlış buluyorum ki; Amerika'dan istemişiz bir silah, vermemiş. Gitmişiz Rusya'dan almışız. Bunun nesini beğenmiyorsunuz. Yok çalışır mı çalışmaz mı, ne yapacaktık. Zaten Amerika'nın Türkiye'ye tavrı şu; çocuğum sen sus, sen bizim arka bahçemizsin, yavrum sen karışma bu işlere falan. Amerika 50 yıldır bu tavır içinde.

"TSK'yı aptal yerine mi koyuyorsun"

Hadi sen iktidarı bir şekilde eleştiriyorsun, siz bütün Türk Silahlı Kuvvetlerini enayi ve aptal yerine mi koyuyorsunuz. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 milyar dolar ödenmiş, çalışmayacak bir sisteme peki der mi. İcazet gösterir mi. Ülkenin güvenliği için ABD sana vermemiş. nereden alacaksın; Tanzanya'dan mı alacağım, Uganda'da mı var bu teknoloji.

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