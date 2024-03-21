  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı göreve! 8 yaşındakilere bunları mı öğretiyorsunuz?

CHP’li Özgür Nas da top çevirdi! Para kuleleri skandalında ‘bilememe’ ve ‘hatırlamama’ modası

“Mahzen-15” operasyonuyla çökertilen çetenin kodları çözüldü: Akıllara ziyan suç haritası deşifre oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

İlçe sakinleri heyecandan yerinde duramıyor! Petrol kuyusu açılacak

1,1 milyon kişinin yıllık su tüketimine eşdeğer su tasarruf etti: Tüpraş’tan ‘su’ hassasiyeti(!)

Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması!

İşkenceci polise 40 yıl hapis! Irkçı söylemlerde bulunmuşlardı...

Güneydoğu'nun en kalabalık iki aşireti kararını duyurdu: AK Partili ismi destekleyeceğiz

İşte israfı bitirdik hizmeti getirdik masalı anlatan Ekrem'in açtığı metro! 31 Mart'ta bunu da ekleyin oy pusulanıza İstanbullu...
Gündem Hakan Bayrakçı'nın analizi! 'Yeniden Refah CHP-DEM ittifakına çalışıyor'
Gündem

Hakan Bayrakçı'nın analizi! 'Yeniden Refah CHP-DEM ittifakına çalışıyor'

Yeniakit Publisher
2024-03-21 21:43:00 - 2024-03-21 21:51:05

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, kendi adaylarıyla seçime giren Yeniden Refah Partisi'nin CHP-DEM ittifakına çalıştığını söyledi.

Seçime 10 günden az süre kala, partilerin önemli seçim bölgelerindeki tutumları da seçim sonuçlarını etkiliyor. Bütün çabalara rağmen 31 Mart Yerel Seçimleri için Cumhur İttifakı’na katılmayan Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Şanlıurfa gibi önemli seçim merkezlerinde aday çıkararak CHP-DEM ittifakına çalışıyor.

Ünlü kamuoyu araştırmacısı, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan’ın programında yaptığı değerlendirmede, “Urfa'da durum şöyle; AK Parti ile DEM yarışı var. AK Parti'ye seçimi kaybettirirse Yeniden Refah kaybettirir. Yeniden Refah direk DEM'e hizmet ediyor” diyerek, durumun vahametini ortaya koydu.

Hakan Bayrakçı, “Yeniden Refah’ın Şanlıurfa’da bir gücü var. AK Parti’ye 4-5 puan kaybettirse, seçimi DEM Parti alır Şanlıurfa’da” şeklinde konuştu.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi de; “CHP Şanlıurfa’da iyi tanınan Mahmut Tanal’ı aday çıkarmayarak, az tanınmış bir adayla DEM’in kazanması için çalışıyor. Yeniden Refah Partisi de kendisi kazanamıyor, AK Parti'ye kaybettirip DEM'in kazanmasını sağlayabilir” değerlendirmesini yaptı.

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Seçime 12 gün kala AK Parti'ye geçtiler
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Seçime 12 gün kala AK Parti'ye geçtiler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Seçime 12 gün kala AK Parti'ye geçtiler

Yeniden Refah’ın başkan adayından herkesi şaşırtan karar! Sen ne yaptın böyle Orhan Bey
Yeniden Refah’ın başkan adayından herkesi şaşırtan karar! Sen ne yaptın böyle Orhan Bey

Siyaset

Yeniden Refah’ın başkan adayından herkesi şaşırtan karar! Sen ne yaptın böyle Orhan Bey

Murat Kurum’dan Yeniden Refah seçmenine olay "Ayasofya" mesajı! Herkes bunu konuşuyor
Murat Kurum’dan Yeniden Refah seçmenine olay “Ayasofya” mesajı! Herkes bunu konuşuyor

Siyaset

Murat Kurum’dan Yeniden Refah seçmenine olay “Ayasofya” mesajı! Herkes bunu konuşuyor

Yeniden Refah, Milli Görüş karşıtı eski AK Partili ismi aday gösterdi: İzahı var mı?
Yeniden Refah, Milli Görüş karşıtı eski AK Partili ismi aday gösterdi: İzahı var mı?

Gündem

Yeniden Refah, Milli Görüş karşıtı eski AK Partili ismi aday gösterdi: İzahı var mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23