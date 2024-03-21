Hakan Bayrakçı'nın analizi! 'Yeniden Refah CHP-DEM ittifakına çalışıyor'

Seçime 10 günden az süre kala, partilerin önemli seçim bölgelerindeki tutumları da seçim sonuçlarını etkiliyor. Bütün çabalara rağmen 31 Mart Yerel Seçimleri için Cumhur İttifakı’na katılmayan Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Şanlıurfa gibi önemli seçim merkezlerinde aday çıkararak CHP-DEM ittifakına çalışıyor.

Ünlü kamuoyu araştırmacısı, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan’ın programında yaptığı değerlendirmede, “Urfa'da durum şöyle; AK Parti ile DEM yarışı var. AK Parti'ye seçimi kaybettirirse Yeniden Refah kaybettirir. Yeniden Refah direk DEM'e hizmet ediyor” diyerek, durumun vahametini ortaya koydu.

Hakan Bayrakçı, “Yeniden Refah’ın Şanlıurfa’da bir gücü var. AK Parti’ye 4-5 puan kaybettirse, seçimi DEM Parti alır Şanlıurfa’da” şeklinde konuştu.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi de; “CHP Şanlıurfa’da iyi tanınan Mahmut Tanal’ı aday çıkarmayarak, az tanınmış bir adayla DEM’in kazanması için çalışıyor. Yeniden Refah Partisi de kendisi kazanamıyor, AK Parti'ye kaybettirip DEM'in kazanmasını sağlayabilir” değerlendirmesini yaptı.