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Gündem Hakan Bayrakçı'dan muhalefete 5 element tepkisi
Gündem

Hakan Bayrakçı'dan muhalefete 5 element tepkisi

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, muhalefeti yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 22:50:00 -

Bayrakçı yurt konusunun çok olağan olduğunu dile getirerek 1.5 yıllık pandemi döneminde yurt konusunun gündeme gelmediğini ancak bu sürede öğrenci sayısının arttığına dikkat çekerek "Rahmetli Demirel olsaydı bu olaya "Türkiye'de bir yurt meselesi vardır. Binanaleyh var da biz yok mu dedik, binanaleyh siyasi iktidar yurt yapacaktır" derdi.

Türkiye'de bir yurt meselesinin var olduğunu bunu da devletin çözeceğini söyleyen Hakan Bayrakçı, muhalefetin yurt sorunu üzerinden yaygara yapmasına sert tepki gösterdi.

Bayrakçı "19 yıldır devrilemeyen bir iktidar var. Muhalefet yağan yağmurdan, çıkan ateşten, tüten dumandan umut eder hale geldi " dedi ve 5 element filmini hatırlattı.

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