Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun

CNN Türk'te Başak Şengül'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi'nde TBMM'den geçen Irak ve Suriye tezkereleri de masaya yatırıldı.

Kılıçdaroğlu'nu sert tepki

Programın konuklarından kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, tezkereye hayır diyen ve evet denmesini "vatana ihanet" olarak yorumlarayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

"Kendi ayıplarını kapatmak için..."

Bayrakçı, tezkerelerin açıkça terörle mücadeleye karşı hazırlığı amaçladığı bilinmesine karşın evet diyemeyenlerin, kendi ayıplarını kapatmak için seslerini yükselttiklerini belirterek şunları söyledi:

"Seçmen bunu yer mi?"

"Sınırımıza kurdurulmak istenen PKK devletine yeltenenlere iki tokat atmak için verilen bir tezkeredir. Basbas bağırmayla milleti kandıramazsınız. Bu tezkereye birileri evet diyemiyorsa, kendi ayıbını kapatmak için buk subuk bağırıyor. Seçmen bunu yer mi?"

"HDP'yi kaybetmeyeyim paniğinde..."

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun süper zeka planları doğrultusunda, aman HDP'yi kaybetmeyeyim paniğinde.. Halbuki haberi yok, HDP'nin 8-10 puanını kendine yaklaştırıacak, onun dışında da herkesi kaybedecek. Farkında değil. Bir de utanmadan, yalanlar uydurarak, 'Bu tezkereye evet diyen vatan hainidir' diye laflar konuşuyorsunuz."

"Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun"

"Aklı sıra İYİ Parti'ye şu mesajı veriyor: 'İstersen git, bak ben HDP ile 35'i buluyorum'.. Bulamazsın! Senin 25'in konsolide değil. HDP ile gir bakayım bu şekilde kol kola. SHP, 1993'te Meclis'e HDP milletvekillerini soktu diye 30'dan 3'e düştü. Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun. Yaptığı ayıbı süslemeye çalışıyor."

"Sırf HDP'ye hoş görünmek için hayır dedi"

"Gerçek şudur. Bu devlet, güneyine bir PKK devleti kurdurmamak için gerekirse ABD'nin de onun da bunun da oyununu bozar, oraya da girer, şamarı da basar. Bunun eveti hayırıdır. Siz buna, sırf HDP'ye hoş görünmek için hayır diyeceksiniz, sonra da bunu süslemek için yalanlar uyduracaksınız. Hadi oradan."

"Cumhuriyet'e karşı hıyanette bulunmuştur"

"İşte bu sebeplerle 11 yıldır mağlubiyet rekorları kırdı Kılıçdaroğlu. Tezkere olayı, boşuna tartışılan, tartışıldıkça utandığım bir şeydi. Asıl buna hayır diyenler, Cumhuriyet'e karşı hıyanette bulunmuştur."