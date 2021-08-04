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Gündem Hakan Bayrakçı'dan 'Help Türkey' tepkisi: Erdofobi hastaları
Gündem

Hakan Bayrakçı'dan 'Help Türkey' tepkisi: Erdofobi hastaları

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, 'Help Turkey' mesajını paylaşanlarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken bu kesimin tek derdinin Türkiye'nin yok olması pahasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 01:14:00 -

CNNTürk'te Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu ve siyaset bilimci Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, eski Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, Sosyal Medya Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık ile birlikte Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın katıldığı tartışma programında Türkiye'nin yaşadığı yangın felaketi ve sosyal medyada yer alan "Help Turkey" kampanyası ele alındı.

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, "Help Turkey" mesajını paylaşanlarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken bu kesimin tek derdinin Türkiye'nin yok olması pahasına Erdoğan'ın gitmesi olduğunu ileri sürdü.

Tivitlerin yüzde 37'sinin yurt dışından atıldığını söyleyen Bayrakçı "Bugün yurt dışında iktidar yıpransın da ne olursa olsun diyen bir sürü insan var. Ben buna Erdofobi diye isim taktım. Bu kesim organize halinde çift saatlerde birini tek saatlerde bir başka şeyi eleştiriyor. Eleştirmeyene de yuh olsun şeklinde bir yaklaşımı bir hastalık olarak kabul ediyorum." dedi.
Bayrakçı sözlerini şöyle sürdürdü, "ABD'de bugün FETÖ diyer bir yapının olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra ABD ile de son 50-60 yıldır iyi giden ilişkiye rağmen son yıllarda ABD yönetiminin bu siyasi iktidardan hazzetmediğini biliyoruz. Kimsenin beğenmediği Trump Türkiye aleyhtarlığını biraz rolantiye almıştı. Biden döneminde bütün dizginleri bıraktılar. Bunun nedeni de Türkiye'nin eskisi gibi ABD'ye "Abicim sen ne diyorsun" demediği için. Türkiye daha şahsiyetli tavır gösterdiği için."  dedi.

Bu lafı söylediğinden dolayı çok eleştiri aldığını anlatan Bayrakçı asıl hastalığın bu olduğunu belirterek "Devlet düşsün, halk mahvolsun, ekonomi batsın, herkes duman olsun, yeter ki bu iktidar gitsin istiyorlar. Tuh yazıklar olsun." dedi.

"Help Turkey" ilgili bu kesime göre çaresiz kalan halkın sosyal medyada çağrı başlattığı gibi gösterildiğini söyleyen Bayrakçı, "Halk başka devletten yardım isteyebilir, yardım da yapabilir. Ama halk bunu yapıyorsa o devlette bir acziyet var demektir. Bütün bunlar plan ve organizasyon." dedi.

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